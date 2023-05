Custonaci avrà presto una nuova scuola dell’infanzia

di Press Service

16/05/2023

Custonaci avrà presto una nuova scuola dell’infanzia. La vecchia e inagibile scuola materna di via Ugo Foscolo verrà demolita per dare spazio a una nuova struttura moderna, efficiente e funzionale.

“Il progetto, a firma dell’architetto Antonio Tosto, – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Custonaci, Gianni Campo – è finanziato con i fondi del PNRR per un totale di €1.650.000. La gara d’appalto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 maggio e, considerato che il prossimo 29 maggio si chiuderà, affidiamo alla nuova amministrazione l’onore e l’onere di inaugurare la nuova struttura a servizio dei nostri bambini. La moderna scuola dell’infanzia di Custonaci sarà il fiore all’occhiello della provincia trapanese”.

