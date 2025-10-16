L’imbarcazione Lady Marianna della Lni di Riposto, barca della legalità, in navigazione dal 22 settembre, ha toccato varie tappe nel suo lungo viaggio, per raggiungere la destinazione finale che è stata la 57^ edizione della Barcolana, la regata più importante e partecipata del continente europeo, che si è svolta a Trieste dal 10 al 12 ottobre.

Lungo la rotta sono state diverse le località toccate, dove si sono svolte attività legate agli scopi istituzionali della Lni e del progetto “Mare di legalità”, che ha coinvolto, in ogni porto, scuole ed associazioni, alla presenza delle varie autorità locali.

Con una serie di tappe e rotte impegnative, dovute a condizioni meteo molto variabili, hanno affrontato navigazioni di 24h continuative, con mare grosso ed a tratti rovesci di pioggia intensi. Anche le poche difficoltà riscontrate nel corso della navigazione, hanno determinato il crescere di un clima di fratellanza tra i componenti degli equipaggi ed anche con i componenti delle imbarcazioni, che hanno costituito una piccola flotta, cresciuta per la presenza di altre barche della legalità, che man mano si sono aggiunte, sino ad arrivare alla tappa finale di Trieste, dove si sono unite alle altre barche, per un totale di 1800 imbarcazioni presenti e provenienti da tutta Europa.





L’ equipaggio della Lady Marianna era composto: da Giuseppe Ballistreri, presidente della Lni di Riposto, Giuseppe Pulvirenti, Giovanni Musmeci, Francesco Romano, Orazio Carbone, Fabrizio Frixa ed Alessandro Stracuzzi.

Il giorno della regata della 57^ Barcolana, la Lady Marianna della LNI sezione di Riposto, ha partecipato orgogliosamente alla gara, con numero di iscrizione 142 e con gli skipper Ballistreri, Pulvirenti e Romano, è riuscita a difendere e recuperare posizioni, sino a raggiungere la metà della classifica, ma che ha visto rallentare la sua corsa, a causa dell’improvvisa assenza di vento, che a partire dal passaggio alla seconda boa, ha fortemente condizionato la regata, impedendo ad alcune centinaia di imbarcazioni di raggiungere il traguardo prima della fine stabilita delle ore 17.30.

Questa la classifica di Lady Marianna, posizione generale 1073, posizione di categoria 105, posizione generale Rating Compensato 704 e posizione Categoria Rating Compensato 82.

Un’ esperienza di entusiasmo generale quella vissuta dell’equipaggio della Lady Marianna, per aver portato a termine questa bellissima esperienza, fatta di partecipazione attiva e passione, all’insegna della legalità. I numerosi incontri con altri appassionati, in particolare con l’equipaggio del catamarano solidale “Spirito di Stella” ed il suo proprietario Andrea, hanno ancora una volta rinsaldato un rapporto che li lega, profondamente, nell’impegno reciproco per determinare l’esperienza della vela sempre più inclusiva.





In queste ore, l’imbarcazione Lady Marianna è in rotta per il rientro a Riposto con l’equipaggio che, forte dell’esperienza della scuola di vela della Lni, sta procedendo a tappe che superano le 24h, navigando giorno e notte, lungo le coste adriatiche.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Lni di Riposto, Giuseppe Ballistreri. “Devo ringraziare -ha detto- tutti i soci che hanno contribuito al trasferimento dell’imbarcazione fino a Trieste e ritorno. Rotta non sempre facile lungo circa 700/800 miglia nautiche, un percorso che ha richiesto resistenza, spirito di squadra e vera passione per il mare! La vera sfida è stata quella della navigazione insieme da Riposto fino a Trieste, per prendere parte alla storica regata internazionale che celebra la vela, un viaggio che ha messo in rotta la Sicilia verso uno degli eventi velici più amati della nautica europea, confermando ancora una volta l’impegno della Lni di Riposto nella promozione della cultura del mare e della legalità”.

