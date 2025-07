L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Ortigia lunedì 14 luglio 2025, in via Riva della Posta 12a.

«Ortigia è una città incantevole, una perla siciliana che merita di essere vista e vissuta ed è per questo che siamo molto felici che sia una nuova sede della nostra catena –afferma Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. I siciliani ci accolgono sempre con grande calore e siamo certi che succederà anche in questa occasione. La Campania e la Sicilia sono legate da un filo di fratellanza e collaborazione».





«Quando si fa un tour in Sicilia è necessario passare per Ortigia. La Sicilia ha una cultura gastronomica molto definita, ma è anche aperta a nuove proposte e la nostra pizza, con più di 150 anni di storia, andrà ad arricchire il panorama delle offerte. Inoltre, Ortigia ha un fascino particolare e, dopo le sedi di Palermo e Catania, siamo certi che anche qui si farà un ottimo lavoro sinergico» continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.





Il nuovo locale siciliano è incastonato in un contesto turistico strategico, a pochi passi dal Tempio di Apollo, nel cuore pulsante del centro storico. Nei pressi della sede si trovano anche il Museo di Archimede, la piazza barocca del Duomo, la Fontana di Diana e la Fonte di Aretusa.

Il locale è dotato di un’ampia sala interna e dispone di due dehors esterni eleganti e confortevoli con parcheggio auto di fronte al locale.

L’Antica Pizzeria Da Michele Ortigia

Indirizzo via Riva della Posta 12a – Ortigia

Aperta tutti i giorni

Orari della pizzeria: 12:00 – 24:00

Luogo: L’Antica Pizzeria Da Michele Ortigia, Via Riva della Posta, 12a, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.