Firma del contratto a tempo indeterminato e immissione in servizio per altri 48 operatori dell’Asp di Palermo, assunti al termine della procedura di stabilizzazione. Si tratta di 5 dirigenti medici (2 di medicina interna, 2 ortopedici e un ginecologo), 42 infermieri e un ortottista.

“Non è solo un fatto numerico – sottolinea il Direttore sanitario dell’Asp, Antonino Levita – dare stabilità a chi ha lavorato in prima linea per anni significa investire sulla qualità e sulla sicurezza delle cure, oltre che riconoscere l’impegno dei nostri operatori”.





Il percorso di stabilizzazione avviato dall’Asp di Palermo si inserisce in una strategia più ampia di consolidamento degli organici, che mira a ridurre la precarietà e trattenere le professionalità acquisite

Negli ultimi 2 anni l’Azienda sanitaria del capoluogo ha stabilizzato 704 operatori, tra dirigenza e personale del comparto, di cui 218 nel solo 2025. “E’ un processo – conclude Levita – che si inserisce nell’ottica di una concreta valorizzazione del personale che ha dimostrato di rappresentare un’autentica risorsa per l’Asp”.

