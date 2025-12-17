I lavoratori part-time del Comune di Enna si riuniranno in assemblea sindacale nei giorni 18 e 19 dicembre 2025.

L’incontro avrà luogo presso la Sala Cerere, con l’obiettivo di discutere questioni riguardanti l’aumento delle ore lavorative degli ex lavoratori ASU stabilizzati nel dicembre 2019 con contratto a 18 ore e degli ex articolisti con contratto a 24 ore, in previsione dei lavori che si stanno svolgendo in aula per l’approvazione della finanziaria regionale.”

Firmato: Mario Mingrino e Giuseppe Adamo, segreteria Uil Fpl Enna e le R.s.u Uil Fpl

Luogo: COMUNE DI ENNA

