La conferenza degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Regione Siciliana ha promosso un webinar per martedì 23 settembre su “Le misure per l’innovazione nel Pr Fesr 21/27”. L’appuntamento, dalle 15 alle 19, è stato organizzato d’intesa con l’assessorato regionale alle Attività produttive. A portare i saluti saranno Maurizio Attinelli, coordinatore della conferenza regionale commercialisti, ed Edmondo Tamajo, assessore alle Attività produttive della Regione.

Quattro gli interventi in programma: Dario Cartabellotta, dirigente generale Attività produttive della Regione, parlerà de “La Sicilia e l’innovazione”; Sergio Amato, dottore commercialista dell’Ordine di Barcellona, interverrà sul tema “Ripresa Sicilia Plus”; Francesco P. Trapani, dottore commercialista dell’Ordine di Palermo, si soffermerà su “Riqualificazione del capitale umano”; Nino Calabrò, consulente del lavoro dell’Ordine di Barcellona, metterà in evidenza il tema “Le altre misure per la digitalizzazione”. Questo il link su cui cliccare per partecipare: https://register.gotowebinar.com/regi…/8964397916150006880

