Il prossimo 30 maggio, alle 10, l’I.i.s “Leonardo” di Giarre e l’associazione “Capitan Baun Baun for children” organizzano, in collaborazione con la Proloco di Riposto, Lni e con il gratuito patrocinio dei Comuni di Giarre e Riposto e con il sostegno di imprenditori e aziende locali, presso l’aula magna del Liceo giarrese, una giornata di sensibilizzazione. “Le scelte del cuore” a sostegno del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina (CCPM), polo sanitario indispensabile e d’ eccellenza.





Ad incontrare gli studenti a parlare delle sue missioni umanitarie all’ estero, a curare ed operare bambini e donare loro una promessa di futuro, sarà presente il primario del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo del Bambino Gesù di Taormina, il dottore Sasha Agati, vero “primario del cuore “, che ha curato oltre 4.500 bambini in tutto il mondo e ne ha operati più di 1800, spesso in luoghi oltre oceano, senza possibilità di cura.





Per l’occasione sarà donata al CCPM una cospicua somma frutto della vendita di t-shirt, realizzate dall’ associazione “Capitan Baun Baun for children”. Si tratta di un gruppo di amici, padre Lucio Cannavò, Neil Garden, Michele Giusa, Salvo Incardona e Marianna Torrisi, che si è costituito, prendendo spunto per la sua denominazione, da una canzone del cantautore Neil Garden, perché desidera, sostenere il reparto, salvare dalla chiusura o dal trasferimento altrove, il Centro Cardiologico del Mediterraneo (CCPM), dell’ospedale San Vincenzo di Taormina, diretto dal primario Sasha Agati.





Ad accogliere il dottore Agati, qualche piccolo paziente e alcuni genitori la dirigente scolastica Tiziana D’ Anna, accanto ai sindaci dei comuni di Giarre Leo Cantarella e di Riposto, Davide Vasta. Presente inoltre il viceprefetto dottoressa, Sarita Giuffrè, il presidente della Proloco di Riposto, Nello Scalone e il presidente di Lni di Riposto Giuseppe Ballistreri.

Nel corso dell’evento verrà ricordata, con la consegna di una targa alla moglie Marzia Petralia e alle figlie, Milena e Claudia, la figura di un grande professionista per la Cardiologia pediatrica siciliana, il dott. Alfredo Di Pino, prematuramente scomparso.





Riflessioni, letture e pieces musicali, saranno a cura degli studenti del liceo giarrese, diretti dalle insegnanti Francesca Licosi e Giusi Gulisano.

Ospiti della giornata: il coro “Arcobaleno” dell’I.c “G.Verga” di Riposto, diretto dalla maestra Raffaella Vitale, la giovane cantante siciliana Morgana La Manna, tredici anni, di Gaggi, in provincia di Messina, protagonista della trasmissione Mediaset “Io Canto Generation” ed il noto, componente dello storico gruppo cabarettistico catanese “Il Gatto blu”, Gino Astorina, uno dei maggiori esponenti della comicità in salsa catanese.

La manifestazione sarà condotta dalla giornalista Patrizia Tirendi

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

