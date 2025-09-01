Dal 4 al 7 settembre Mondello ospiterà la terza edizione di Ciavuri e Sapuri fest, la rassegna promossa dalla CNA che rappresenta una vetrina di eccellenze enogastronomiche, artigianali e culturali della Sicilia. Legacoop Sicilia e Legacoop Agroalimentare saranno presenti con una selezione di cooperative che incarnano i valori della sostenibilità, dell’innovazione e della cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico.

L’evento, ormai appuntamento di riferimento per il territorio, sarà l’occasione per raccontare e far conoscere da vicino il lavoro delle nostre realtà cooperative, che coniugano qualità dei prodotti, rispetto per l’ambiente e forte attenzione alle persone.





In particolare, prenderanno parte:

La Cooperativa I Locandieri con il marchio ABES, esempio concreto di come l’impresa sociale possa generare impatto positivo sulle comunità, favorendo percorsi di inclusione lavorativa e valorizzando la cultura dell’accoglienza.

La Cooperativa Ciauli, impegnata in un modello di agricoltura sostenibile e biologica, che dimostra come la cura per la terra possa tradursi in prodotti genuini, nel rispetto della biodiversità e delle tradizioni locali.

La Cooperativa Sociale Al Revers, con la propria sartoria sociale, che porta a Mondello i prodotti tessili frutto di un laboratorio che unisce creatività, riuso e inclusione, offrendo opportunità di lavoro e formazione a persone in situazioni di fragilità.





La presenza di Legacoop Sicilia e Legacoop Agroalimentare a Ciavuri e Sapuri fest non è solo un momento espositivo, ma un’occasione per ribadire la centralità della cooperazione come strumento di sviluppo territoriale e sostenibile, capace di valorizzare al tempo stesso le eccellenze enogastronomiche, artigianali e i valori sociali che animano le nostre comunità.

“Partecipare a Ciavuri e Sapuri fest– dichiara Legacoop Sicilia – significa non solo raccontare il meglio della produzione cooperativa, ma anche mostrare come dietro ogni prodotto ci sia un percorso fatto di persone, di inclusione e di rispetto per l’ambiente. È questo il senso più autentico della cooperazione.”

Domenico Pistone, Responsabile Regionale Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia

