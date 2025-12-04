Una filiera democratica e integrata per la crescita dei minori e dei giovani della città di Palermo. A dirlo è Legacoopsociali Sicilia.

“Bisogna impegnarsi insieme per costruire una comunità accogliente che non sia solo un luogo fisico ma un insieme di relazioni e di valori che si costruiscono giorno dopo giorno – ha affermato Giuseppe Fiolo, coordinatore di Legacoopsociali Sicilia. È il luogo dove i bambini e gli adolescenti crescono, imparano e dove possono trovare sostegno e supporto per affrontare le sfide della vita. Questa è fatta di persone, di famiglie, di gruppi e di organizzazioni che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune: il benessere e la felicità dei bambini e dei giovani. La giornata di oggi è stata un’occasione per riflettere sull’importanza di una comunità che, sempre in cammino, vuole percorrere una strada insieme”.





La cooperazione sociale vuole rinnovare il suo impegno con il volontariato, le scuole, le parrocchie, le agenzie educative, le famiglie, le associazioni di categoria, gli enti locali, i servizi sociali e la sanità del territorio.

La visione di Legacoopsociali è quella di superare il concetto di inclusione sociale, pensando ed operando in termini di comunità. La comunità non è solo un luogo dove si include, ma un contesto dove si costruisce e si cresce insieme; lo spazio dove si condividono valori, desideri e obiettivi e dove si lavora per creare un futuro migliore per tutta la società.

La filiera integrata, secondo Legacoopsociali, può diventare il modello vincente perché prevede la collaborazione tra diverse agenzie educative e sociali per offrire servizi e attività ai minori e ai giovani senza trascurare le famiglie, valorizzando il rapporto intergenerazionale. La filiera integrata permette di offrire servizi e attività in risposta alla povertà educativa e alle diseguaglienze sociali.

