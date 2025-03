Continua e si rafforza il sodalizio tra il Parlamento della Legalità Internazionale e due figure di altissimo profilo istituzionale: il Prefetto di Roma Lamberto Giannini e il Prefetto Renato Cortese, oggi Direttore Centrale dei Reparti Speciali della Polizia di Stato. Due uomini delle istituzioni, due esempi di dedizione e integrità, che hanno scelto di sostenere con forza i valori della legalità, della giustizia e della bellezza come strumenti per costruire un mondo migliore. Oggi, il Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, Nicolò Mannino, ha ricevuto la conferma ufficiale della partecipazione del Prefetto Giannini al prestigioso convegno “Tu Sei Bellezza, Perché Sei Amore”, che si terrà il prossimo 26 aprile nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Un evento di straordinario rilievo, che vedrà la presenza di importanti figure istituzionali ed ecclesiastiche, tra cui Monsignor Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia, Don Sergio Mercanzin, fondatore del Centro Russia Ecumenica, e Vincenzo Mallamaci, Presidente dell’Associazione Internazionale “E ti porto in Africa”.Durante il convegno sarà conferito il Premio Culturale “Artigiani di Speranza 2025”, un riconoscimento rivolto a chi, con il proprio operato, si fa promotore di un futuro fondato sulla solidarietà e sulla giustizia. Inoltre, verrà presentato in anteprima il “Passaporto della Bellezza”, che segue il “Passaporto della Gioia”, continuando il percorso verso il Giubileo con un messaggio di speranza e rinnovamento spirituale: un progetto condiviso dal Parlamento della Legalità e dalla Pontificia Accademia di Teologia. La partecipazione del Prefetto Giannini conferma il forte legame con il Parlamento della Legalità Internazionale e con il suo Presidente, Nicolò Mannino, con il quale condivide una profonda amicizia e una visione comune sul valore dell’impegno sociale. “Abbiamo bisogno di testimoni autentici e di cuori che sanno costruire bellezza con i gesti e con le scelte di vita”, ha affermato Mannino, sottolineando il significato profondo di questa collaborazione, di cui è profondamente grato. Parallelamente, si rafforza anche la sinergia con il Prefetto Renato Cortese, che ha recentemente firmato la conclusione del nuovo libro a cura di Nicolò Mannino, “Nessuno Calpesti i Nostri Sogni”. Un’opera che nasce dal seminario di studi “Beati gli operatori di pace – Da Don Tonino Bello a Luca Attanasio”, conclusosi a Palermo lo scorso febbraio, e che raccoglie esperienze, riflessioni e testimonianze di chi ha scelto di impegnarsi per una società più giusta e solidale. Il contributo del Prefetto Cortese non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta la volontà concreta di affiancare il Parlamento della Legalità Internazionale in un percorso di crescita culturale e civile. “Non ci fermeremo mai nel costruire ponti di speranza, perché la vera rivoluzione passa attraverso la cultura e la testimonianza di chi crede nei valori autentici della vita”, ha dichiarato Nicolò Mannino, ribadendo il valore di questa collaborazione.Il Parlamento della Legalità Internazionale continua dunque a essere un punto di riferimento per chi crede nella forza della legalità e della bellezza come strumenti per cambiare il mondo. Con il sostegno di uomini delle istituzioni come Lamberto Giannini e Renato Cortese, il suo messaggio si fa ancora più forte, capace di ispirare e coinvolgere le nuove generazioni in un cammino di responsabilità e speranza.

