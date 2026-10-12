Torna l’atteso appuntamento con “Libri in piazza”, il festival letterario curato dall’associazione culturale Focus. Giunta alla nona edizione, la manifestazione si svolgerà in piazza del Popolo, a Floridia, articolandosi in due giornate nel weekend del 17 e 18 ottobre prossimi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Floridia, vede la collaborazione di una rete di partner territoriali — tra cui la Pro Loco e l’associazione ETS Padre Pio — insieme a case editrici e librerie. L’evento rappresenta il culmine del progetto letterario permanente promosso da Focus sul territorio, noto come “Floridia in biblioteca”.





La novità principale di quest’anno riguarda il calendario: il festival abbandona la tradizionale collocazione di maggio per trasformarsi in una vera e propria “ottobrata di libri”. Non cambia, invece, l’anima profonda dell’iniziativa, ben sintetizzata dal sottotitolo “Leggere è Pop”, con cui si intende raccontare l’idea di lettura che appartiene al DNA di Focus: una lettura popolare, inclusiva e aperta a tutti, capace di intercettare i gusti letterari e le esigenze culturali e sociali della comunità.

Il programma, vario e trasversale, prevede talk, ospiti illustri e laboratori per ogni età, toccando diversi generi letterari — dal romanzo storico al romance — con la presenza di importanti nomi del panorama letterario contemporaneo. Tra gli ospiti più attesi, Santina Cosetta, autentico caso letterario dell’estate con migliaia di copie vendute. Accanto ai talk con gli autori, il festival darà ampio spazio alla partecipazione attiva attraverso laboratori esperienziali e inclusivi.

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