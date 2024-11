CATANIA – “Gli alberi in città non sono un semplice ornamento: sono alleati indispensabili per la salute, l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.” Con queste parole, la parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno, zappa alla mano, ha dato il via alla piantumazione di quattro nuovi alberi in Viale Ruggero di Lauria a Catania, insieme agli attivisti del Gruppo Territoriale Catania Ovest, di #AlberiPerIlFuturo.





Un gesto simbolico ma concreto per una città che, secondo il rapporto “The Green Cities 2024”, si colloca all’ultimo posto in Italia per presenza di verde urbano. Catania, come molte città della provincia, soffre anche di una drammatica fragilità idrogeologica, evidenziata dagli eventi del 13 novembre, in seguito ai quali Adorno ha chiesto al Governo Schifani di attivarsi per ottenere lo stato d’emergenza.





“In un contesto urbano come quello catanese, sempre più minacciato dall’inquinamento e dagli effetti del cambiamento climatico, il verde pubblico rappresenta una difesa naturale contro le emergenze ambientali – ha spiegato la deputata Ars del Movimento Cinque Stelle -. Abbiamo scelto questa zona appositamente, perché è già predisposta con un impianto idrico. Troppe volte abbiamo visto piantumazioni che, per mancanza di cura, sono rimaste solo un gesto simbolico, senza lasciare un reale beneficio alla città. In questo momento gli alberi piantati sono piccoli, ma sarà emozionante vederli crescere”.





All’ombra del Monumento ai Caduti, sono state posizionate quattro Tamerici, alberi capaci di raggiungere un’altezza tra i 4 e i 7 metri, perfetti per adattarsi al clima costiero e contribuire alla riqualificazione di un’area molto frequentata della città.





Lidia Adorno ha poi ringraziato tutti gli attivisti che hanno partecipato all’incontro, il primo organizzato dal Gruppo Territoriale Catania Ovest. “È la nostra prima iniziativa e sono felice che questo momento sia arrivato. Ringrazio il responsabile Simone Cambria, Referente del GDL Roberto Falsaperla, l’ex consigliere comunale Giuseppe Fichera e la referente del Gruppo Territoriale di Adrano Pina Pellegriti. Ringrazio inoltre il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, l’Assessorato al Verde del Comune di Catania e la sua direzione, e il Centro vivaistico regionale di Contrada Flascio, che ha fornito gli alberi”.





Quella di sabato 16 novembre è stata una piccola ma significativa azione per il verde urbano, un passo verso una Catania più verde e vivibile. “Il cambiamento parte da gesti di comunità come questo”, ha concluso la deputata M5S Lidia Adorno.

