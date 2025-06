Domenica 22 giugno l’inaugurazione dell’Infopoint in via Androne 62





CATANIA – Un presidio civico, uno spazio aperto alla comunità, un punto di riferimento per ascoltare le istanze dei cittadini e restituire voce al territorio. È con questo spirito che Lidia Adorno, Portavoce del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, inaugura a Catania il suo Infopoint, domenica 22 giugno alle ore 18:00 in via Androne 62.





“Questo spazio – ha dichiarato la parlamentare pentastellata catanese – rappresenta un impegno concreto verso una politica più vicina alla gente. Vogliamo creare un punto d’incontro accessibile, dove i cittadini possano portare proposte, segnalazioni, bisogni e trovare ascolto. Il Movimento 5 Stelle ha fatto della partecipazione attiva il suo pilastro, e oggi più che mai c’è bisogno di luoghi fisici dove la politica possa tornare a dialogare direttamente con il territorio”.





All’inaugurazione saranno presenti anche l’europarlamentare M5S Giuseppe Antoci e il vicepresidente dell’ARS e coordinatore regionale del Movimento, Nuccio Di Paola, a testimonianza del sostegno del M5S siciliano all’iniziativa.





“L’Infopoint sarà uno spazio dinamico per attività di confronto, incontri pubblici e informativi. Uno strumento di collegamento reale – ha proseguito Adorno – tra l’attività parlamentare e le esigenze delle cittadine e dei cittadini di Catania e della sua provincia”.





L’apertura dell’Infopoint segna un nuovo passo nel radicamento del Movimento 5 Stelle sul territorio etneo, all’insegna della trasparenza, della partecipazione e della presenza attiva nelle comunità locali.

