Tipo segnalazione: Problemi stradali

Il Gruppo vigilanza Arenella, come ogni anno, evidenzia le criticità della località balneare Arenella che già da qualche settimana è affollata di turisti e residenti che quotidianamente si recano al mare. Il dissesto delle strade che collegano la località alla provinciale per e da Siracusa e la presenza di numerose buche, sono un pericolo per gli automobilisti, ma, soprattutto per i ragazzi a bordo di scooter e biciclette. L’impossibilità di persone portatrici di handicap che con sedia a rotelle devono raggiungere le spiagge, si trovano costrette a gimcane per evitare di rimanere intrappolate. Nel 2025, che si parla tanto di abbattimento delle barriere e possibilità per i disabili di un agevole accesso al mare, non crediamo siano queste le condizioni. Il gruppo vigilanza Arenella, che già da 4 anni è attivo con un servizio di pattugliamento in modalità presidio itinerante da parte dell’istituto di vigilanza Securitas per garantire la sicurezza delle proprietà ed il controllo del territorio, trova spesso difficoltà a dover percorrere le strade. Abbiamo chiesto più volte agli organi competenti un intervento in merito, ma, ad oggi, nessuna risposta. La stessa rotonda dove lo scorso anno l’amministrazione aveva predisposto la delimitazione con paletti e rete per impedire alle auto di parcheggiare e consentire al pullman di poter eseguire manovra, è stata lasciata all’abbandono con tondini in ferro abbattuti e rete ormai inesistente tanto da rendere impossibile le manovre del pullman che accompagna gli avventori nella zona balneare. Spesso, gli stessi lidi presenti, si limitano o si privano ad organizzare importanti eventi proprio perchè per raggiungere gli stabilimenti si devono percorrere strade dissestate ed invase da buche. Chiediamo ad alta voce a chi di competenza affinchè si intervenga per poter migliorare lo stato delle strade che invoglierebbe i turisti a visitare la località.

Si allegano foto sullo stato dei luoghi e 2 video di breve durata che riprendono l’ingresso del lido arenella e alcune strada primarie interne che collegano la sp.

Cordialmente

Il Gruppo Vigilanza Arenella

Luogo: SIRACUSA, via renella, 100, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.