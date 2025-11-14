Da agosto 45 studenti del CIRS, un centro di formazione di Lipari, attendono di sostenere gli esami finali dei corsi professionali finanziati dalla Regione Siciliana. L’assenza di una convocazione ufficiale impedisce il rilascio dei certificati di qualifica, indispensabili per l’inserimento lavorativo e per la prosecuzione degli studi.

A denunciare la vicenda è Alessandro De Leo di Forza Italia, che ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione e all’Assessore alla Formazione professionale, chiedendo chiarimenti sui motivi del ritardo e tempi certi per la conclusione dell’iter.

“Questa situazione – afferma De Leo – rischia di vanificare gli sforzi di questi ragazzi e le risorse pubbliche investite dalla stessa Regione. È inaccettabile che, per lungaggini amministrative, si blocchino percorsi formativi completati regolarmente. La Regione deve garantire la conclusione e la certificazione dei corsi che finanzia.”

Gli studenti, dopo quattro anni di formazione, si trovano in una fase di stallo che rende le competenze acquisite non spendibili nel mercato del lavoro. Alcuni di loro avrebbero già avviato azioni legali per tutelare i propri diritti.

De Leo sollecita inoltre l’amministrazione regionale “ad avviare verifiche interne per accertare le cause del disservizio e scongiurare che situazioni analoghe possano ripetersi, in particolare nelle isole minori, dove le opportunità formative e occupazionali sono più limitate.”

Luogo: LIPARI, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.