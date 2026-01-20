Dopo il vertice in videoconferenza con la Prefettura di Catania, il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha firmato un’ordinanza che inasprisce ulteriormente le misure di prevenzione sul territorio comunale. Con l’Allerta Rossa che non accenna a diminuire, l’obiettivo è ridurre al minimo la presenza di persone in strada, specialmente nelle aree più vulnerabili del litorale. Le nuove disposizioni resteranno in vigore fino al perdurare delle condizioni critiche, con scadenze specifiche per alcune attività.

La misura più drastica riguarda le frazioni costiere, le più esposte alla furia delle mareggiate e ai rischi di esondazione. Chiusura esercizi commerciali: nelle frazioni marinare di Sant’Anna e Fondachello, le attività commerciali resteranno chiuse fino alle ore 24:00 del 20 gennaio.





Sospeso ogni tipo di commercio su aree pubbliche o all’aperto su tutto il territorio comunale. È interdetto l’accesso a persone e mezzi in aree giochi, parchi urbani e zone a verde pubblico.

Divieto assoluto di circolazione per tutti i mezzi a due ruote (moto, scooter e biciclette), mentre la circolazione è consentita esclusivamente per casi di effettiva e indifferibile necessità. Il Centro Operativo Comunale di Mascali, resta in costante contatto con la Protezione Civile Regionale e la Prefettura. Le pattuglie della Polizia Locale stanno monitorando i punti critici, pronti a intervenire in caso di esondazioni o danni strutturali.

