Lo street food di Nino ‘u Ballerino torna a Venezia, in occasione di un evento culturale di grande rilievo e prestigio. Il celeberrimo “meusaro” palermitano, infatti, porterà le specialità gastronomiche che lo hanno reso famoso in tutto il mondo all’inaugurazione della Pro Biennale, in programma sabato 1 giugno all’Hotel Amadeus, a pochi passi dalla Stazione.

Tante specialità siciliane per un rinfresco d’eccezione, alla presenza di managers dello spettacolo e della cultura e di autorevoli personalità dell’informazione quali la giornalista Silvana Giacobini e lo scrittore e reporter Salvo Nugnes, curatore della manifestazione.

Come ogni anno, la rassegna vedrà i contributi di importanti personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Giordano Bruno Guerri, storico e presidente del Vittoriale di D’Annunzio, il direttore del Tgcom 24 Paolo Liguori, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il regista Giancarlo Scarchilli, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz.

La mostra internazionale con il Premio Biennale al Padiglione Spoleto accoglierà artisti provenienti da tutto il mondo.

“Sono felice -afferma lo street food chef palermitano – di partecipare ancora una volta a un evento che mira a rendere l’arte e la cultura accessibili a tutti, facendo conoscere al pubblico gli artisti contemporanei”.

Non solo pittura ma anche fotografia, scultura e poesia, all’insegna della libertà espressiva e del talento dei partecipanti, italiani e stranieri, selezionati per esporre le loro opere.

Il buffet a base di cibo di strada palermitano è in programma per le 13:00.

Luogo: Hotel Amadeus , VENEZIA, VENEZIA, VENETO

