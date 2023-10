Los Angeles Nexxexpò. Sicilia protagonista con food ed artigianato

di Press Service

29/10/2023

Si è conclusa con successo l’edizione 2023 del NexxtExpo Fiera del Made in Italy di Los Angeles . Un’esperienza positiva: i B2B hanno mostrato chiaramente le potenzialità delle imprese italiane, e di una fiera che, se pur giovane, è riuscita a creare importanti connessione con operatori locali.

Sono state 70 le realtà produttive siciliane presenti, con i loro prodotti, nel padiglione “Sicily Expo’” allestito da ‘Iocomprosiciliano’ con il patrocinio dell’assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana. Accanto alle numerose aziende della trasformazione agroalimentare anche artigianato, moda ed alcuni artisti.

“Abbiamo dato vita ad una vera e propria festa del Made in Sicily – spiega Giovanni Callea di Iocomprosiciliano –

le molte eccellenze presenti hanno avuto successo sia tra gli addetti ai lavori che tra il pubblico dei consumatori che ha visitato gli stand nel week end. La strada intrapresa è quella giusta – continua – la domanda di prodotti siciliani negli States è in costante aumento, questa esperienza conferma grandi opportunità anche per ile aziende di nicchia. Abbiamo selezionato aziende strutturate e già affacciate al mondo delle esportazioni ma anche imprese giovani che si avvicinano per la prima volta ai mercati esteri. Grande interesse per le bevande Tomarchio, per creme e pesti Dolgam. Forte interesse anche per Campisi e per la sua Bottarga di Tonno.

