Un incontro significativo si è svolto ieri tra il presidente dell’Unione Maestranze, Giovanni D’Aleo, e l’assessore regionale alle attività produttive, Edi Tamajo. L’occasione ha visto il presidente D’Aleo omaggiare l’assessore del libro commemorativo del 50° anniversario dell’associazione, un gesto che sottolinea il forte legame tra l’Unione e le istituzioni regionali.





Durante il colloquio, l’assessore Tamajo ha espresso un vivo interesse per i riti della Settimana Santa di Trapani, manifestando la volontà di partecipare alla processione del Venerdì Santo. Questo interesse rappresenta un importante riconoscimento del valore culturale e tradizionale di questo evento per la città di Trapani e per l’intera regione.





L’Unione Maestranze, da sempre impegnata nella promozione e nella tutela dei riti della Settimana Santa, accoglie con favore l’attenzione dimostrata dall’assessore Tamajo.





L’incontro odierno- dichiara il presidente D’Aleo- è un’ulteriore testimonianza dell’infaticabile lavoro dell’Unione Maestranze nel preservare e valorizzare una delle tradizioni più sentite e rappresentative della comunità trapanese e siciliana.





L’Unione Maestranze continuerà a lavorare con impegno per garantire che i riti della Settimana Santa di Trapani rimangano un patrimonio culturale vivo e condiviso, capace di attrarre l’interesse e la partecipazione di cittadini e visitatori da tutta la regione e oltre.









Luogo: ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE , PALERMO, PALERMO, SICILIA

