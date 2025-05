Sabato 17 maggio 2025, il Castello di Roccella ospiterà il terzo appuntamento del ciclo di incontri culturali “Madonie, territorio da scoprire. Viaggio tra Castelli”, promosso e curato dall’Associazione Roccamaris APS di Campofelice di Roccella (PA).

Dopo l’interessante tappa a Geraci Siculo, guidata da Giuseppe Antista, l’iniziativa prosegue con un nuovo viaggio alla scoperta del patrimonio storico delle Madonie. A tenere l’incontro saranno i professori Marco Failla e Rosario Termotto, che condurranno i presenti alla scoperta del Castello di Collesano e della società nell’epoca feudale.

Marco Failla, docente e storico dell’arte, è laureato in Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Viterbo, dove ha conseguito successivamente il titolo di Specializzazione post laurea in Storia dell’Arte. Si interessa, ormai da diversi anni, della ricerca storica sull’arte di età medievale e moderna prevalentemente di Collesano e del territorio della diocesi di Cefalù; è autore di diverse pubblicazioni scientifiche ed ha partecipato in qualità di relatore in numerosi convegni.

Rosario Termotto, laureato in materie letterarie all’Università di Palermo e docente in pensione, è attivo da decenni nella ricerca storica e artistica sui paesi delle Madonie. Attraverso l’analisi di fonti notarili, diocesane e parrocchiali, ha approfondito aspetti significativi della storia economica e sociale del territorio, contribuendo con pubblicazioni, conferenze e l’organizzazione di convegni alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Ancora una volta, due voci esperte guideranno un viaggio alla scoperta di un altro dei tesori nascosti delle Madonie, un luogo ricco di storia e fascino, alla ricerca delle radici più profonde del nostro territorio.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.