La lista “Insieme per la LUMSA” conquista tutti i seggi nei corsi di laurea dell’Ateneo, firmando una vittoria che celebra quindici anni di successi.

Fondata nel 2013 da un’ intuizione di Fabrizio Tantillo, figura di riferimento della rappresentanza studentesca, l’iniziativa ha preso forma e si è sviluppata nel tempo.

Al suo fianco, il Rappresentante Generale Marco Di Magro e Sofia Cassarino che hanno contribuito in modo decisivo alla solidità e allo sviluppo di un percorso che oggi si conferma vincente.

Tra i neo eletti figurano Mattia Zoncu per Giurisprudenza, Daniele Spedale per Economia e Commercio, Sofia Di Cristina — attuale Vicepresidente Nazionale — per Economia e Management, Alice Amico per Comunicazione Digitale e Marketing, e Chiara Palumbo per Scienze della Formazione Primaria.

“Questo straordinario risultato – affermano i rappresentanti di Insieme per la LUMSA – è frutto di un lavoro collettivo, basato sull’ascolto, sulla partecipazione e su una vicinanza concreta ai bisogni degli studenti. Un modello che ha saputo coniugare passato, presente e futuro, mantenendo sempre alta la fiducia nelle nostre idee”

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

