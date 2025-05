CALTANISSETTA, 14 MAGGIO 2025 – Lezione… itinerante per una trentina di studenti del corso di laurea magistrale in ingegneria delle acque e dei trasporti del Dipartimento di ingegneria civile e architettura (DICAR) dell’Università di Catania, guidati dal prof. Antonino Cancelliere, docente di costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, insieme con il prof. David Johnny Peres e la prof.ssa Nunziarita Palazzolo che hanno effettuato una visita ad alcuni dei siti strategici gestiti da Caltaqua.





Per gli studenti è stata l’occasione per confrontarsi direttamente con il Gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta approfondendo aspetti tecnici, gestionali e di innovazione come, ad esempio, il complesso sistema di telecontrollo che consente di verificare la “tenuta” della rete idrica visualizzando in tempo reale alcuni dati strategici – come portata e livelli delle acque – e, all’occorrenza, effettuare da remoto delle “manovre” accorciando così sensibilmente i tempi di intervento.





La prima tappa alla sorgente Bubbonia, nel territorio di Mazzarino ma a servizio dell’abitato di Gela, un’infrastruttura nodale sulla quale Caltaqua ha investito oltre un milione di euro riuscendo non solo a migliorare quantitativamente l’approvvigionamento idrico nell’area ma a farlo anche da un punto di vista qualitativo: tali acque, infatti, a basso contenuto di cloruri e solfati, apportano una positiva miscelazione nelle acque fornite attualmente dal fornitore di sovrambito Siciliacque.





E l’estremo scrupolo con il quale Caltaqua monitora costantemente la qualità delle acque immesse in rete è stato anche il filo conduttore della seconda tappa della visita svoltasi al serbatoio San Giuliano, a Caltanissetta, dove si trova anche il Laboratorio acque potabili, accreditato ISO 17025. Qui vengono mediamente eseguite circa 1300 analisi/anno, a seguito di prelievi lungo tutta la rete, per il controllo dei parametri, i cui risultati sintetici vengono messi a disposizione degli utenti ogni trimestre, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.





Per gli studenti si è trattato inoltre di prendere compiutamente contezza sul campo di tutto ciò che sin qui, magari, hanno solo studiato. Tantissimi, in particolare, gli spunti per utili approfondimenti sulla diversa componentistica (misuratori, valvole, ecc…) che costituisce il sistema-serbatoio, o anche curiosità come l’utilizzo di tecnologia robotica all’avanguardia per la pulizia dei fondali dei serbatoi.





Un ruolo centrale, tanto nella visita quanto nel lavoro quotidiano, è stato svolto dal forte senso di gruppo che contraddistingue i tecnici di Caltaqua. Con competenza e disponibilità, hanno accompagnato gli studenti e li hanno guidati all’interno delle attività di campo e di laboratorio, permettendo loro di vivere un’esperienza concreta e immersiva. In particolare, si è distinto l’impegno del personale del laboratorio, dei tecnici della rete e del telecontrollo, insieme al responsabile per la ricerca di fonti proprie.

Luogo: CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

