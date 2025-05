Si terrà venerdì 16 maggio alle ore 17:00 presso le sale del Polo Culturale “Giovanni Verga” in Via Dello Stadio, 19 a Sant’Agata Li Battiati, la presentazione del libro “Aldo Moro la verità negata” di Gero Grassi.





Modererà l’incontro l’Avv. Piero Lipera, interverranno il Sindaco di Sant’Agata Li Battiati Marco Nunzio Rubino, il consigliere Vittorio Lo Sauro, l’assessore Salvatore Massimo Fazio e il Coordinatore Prov. le della DC Giovanile Giuseppe Pisa.





Luci e ombre sull’omicidio Moro. A relazionarne Gero Grassi, vicino al Presidente della DC.





In questo volume, testimonianze e racconti di chi visse quei momenti

L’autore



Gerolamo Grassi, detto Gero (Terlizzi, 20 aprile 1958), è un politico, giornalista e scrittore italiano.







Biografia

Figlio di Giuseppe dal 1972 scrive articoli diverse testate. Ha curato per l’Istituto “Don Luigi Sturzo” di Roma la ricostruzione storica dell’Archivio della Democrazia Cristiana di Terra di Bari dal 1952 al 1995 e per il Polo liceale ‘Silos – Fiore’ di Terlizzi la sistemazione e computerizzazione della Biblioteca Scolastica. Gero Grassi è sposato e ha due figli. Dal 2020 ricopre il ruolo di presidente dell’Associazione regionale Puglia degli ex parlamentari.





Si iscrive alla DC nel 1975, in occasione dei Decreti Delegati della Scuola. Aderisce al Movimento Giovanile e il 10 ottobre 1982 è eletto Segretario Amministrativo della DC di Terlizzi. Nel gennaio del 1994, alla scissione della DC, Gero aderisce al PPI, essendo un moroteo della sinistra democristiana. Nel settembre del 1996 è eletto nella segreteria provinciale del PPI di Bari, ricoprendo il ruolo di responsabile enti locali. Diventa assessore a Gravina in Puglia nel 2003 e a Terlizzi dal 2003 al 2004. Nel 2004 è eletto coordinatore regionale pugliese della Margherita.





Il 5 agosto 2013 presenta la proposta di legge ‘Istituzione di una Commissione Parlamentare d’inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.





Grassi realizza una sintesi del suo lavoro di studio, scrivendo il libro ‘Aldo Moro: il Partito Democratico vuole la verità’, dove sono riportate le dichiarazioni originali, ordinate cronologicamente, delle persone interrogate nelle varie Commissioni passate.





Le dichiarazioni di voto per il gruppo PD le svolge l’on. Gero Grassi. Il 13 dicembre 2017, la Camera dei Deputati approva all’unanimità la terza relazione Moro e Gero Grassi svolge la dichiarazione di voto per il gruppo PD.





A gennaio 2018 pubblica il libro Aldo Moro: La verità negata, stampato in 14 edizioni. Il 25 marzo 2018 costituisce l’Associazione Culturale Nazionale Aldo Moro con lo scopo di diffondere il pensiero dello statista pugliese e continuare a cercare la verità sull’eccidio di via Fani e sulla morte del leader democristiano.

Luogo: Polo Culturale “Giovanni Verga”, Via Dello Stadio, 19, SANT’AGATA LI BATTIATI, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:00

Artista: Gero Grassi – Aldo Moro – Marco Rubino – Vittorio Lo Sauro – Salvatore Massimo Fazio – Piero Lipera – Giuseppe Pisa

Prezzo: 0.00

