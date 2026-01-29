“In questi ultimi giorni il nostro territorio è stato messo duramente alla prova: la frana che ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e i gravi danni causati dal ciclone Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria impongono risposte rapide e concrete. Come delegazione di Forza Italia (Ppe), su iniziativa promossa dal collega Marco Falcone, abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere una risposta tempestiva, coordinata e solidale, a sostegno della ricostruzione e dei ristori a famiglie e imprese. Niscemi è un territorio a me particolarmente caro, perché appartiene alla provincia di Caltanissetta, dove vivo da molti anni, e conosco da vicino le difficoltà delle nostre comunità. Per questo seguirò con grande attenzione ogni sviluppo. Abbiamo accolto positivamente anche la disponibilità manifestata dalla Commissaria europea alle Crisi, Hadja Lahbib, che ha confermato di aver valutato l’invito a visitare le aree colpite e di monitorare da vicino la situazione. Ora è fondamentale che alle parole seguano fatti concreti, per non lasciare soli i nostri territori”. Lo dichiara l’europarlamentare Caterina Chinnici.





