Si pubblica la nota sindacale Si.Na.PPe mandata dal Segretario Generale Agg. Nicola Lauricella

Egregia Autorità ,

questa O.S., da troppo tempo segnala diversi episodi di aggressioni nei confronti

del personale di Polizia Penitenziaria , però senza ottenere da parte

dell’Amministrazione Penitenziaria in tutti i suoi livelli, interventi incisivi e mirati

al fine di evitare di mettere in serio rischio l’incolumità del personale.

Proprio ieri abbiamo assistito all’aggressione nei confronti del personale di Polizia

Penitenziaria che presta servizio preso gli Istituti di; Noto, Calogero Di Bona , e oggi si e’ consumata l’ennesima aggressione a danno del personale che presta

servizio presso l”istituto“Pagliarelli” di Palermo.

Viene riferito che alle ore 11.30 circa presso i locali passeggi, un detenuto per

futili motivi ha aggredito con calci e pugni, un’unita’ di Polizia Penitenziaria, necessitando l’intervento del 118 , nonché il ricovero presso l’Ospedale Civico di Palermo.

Il Si.N.A.P.Pe proprio per queste ragioni in data 09 Giugno ha organizzato una

serie di manifestazioni di protesta davanti agli Istituti della Regione, ed in particolare presso gli Istituti di “Pagliarelli e Ucciardone” Palermo, nel denunciare le gravi difficoltà che il personale si trovano ad affrontare quotidianamente, e che alla data odierna nessuna iniziativa e’ stata intrapresa dall’Amministrazione Penitenziaria a sostegno del personale.

Visti i ripetuti episodi a danno del personale, questa O.S., non e’ disposta più ad assistere alla mattanza del personale per l’inerzia dell’Amministrazione che della Politica, che con il proprio comportamento, permettono ai detenuti di aggredire il personale facendo rischiare la propria incolumità fisica, esponendo lo stesso a rischio e pericolo di vita.

Per quanto sopra, si chiede un URGENTE intervento risolutivo,con avvertimento

ove le richieste del Si.N.A.P.Pe non troveranno i dovuti riscontri positivi, si chiede alla Segreteria Generale di proclamare lo stato di Agitazione Nazionale , con l’interruzione delle trattative, organizzando dei Sit.-in di protesta in tutta la Nazione ed in particolare davanti il DAP Roma.

Inoltre, di valutare tramite il proprio studio legale, se vi siano responsabilità penali in merito a quanto denunciato, e di trasmettere esposto denuncia presso l’autorità giudiziaria competente.

Si rimane in attesa di un urgente riscontro .

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE AGG. Si.N.A.P.P.e

Nicolò Lauricella

