Palermo 25 marzo 2025 – “Gli operai forestali sono costretti a tornare in piazza, dopo la manifestazione di protesta del 22 gennaio, perché dalla politica continuano a non arrivare risposte per salvare l’ambiente e il lavoro”.



Lo afferma la segretaria generale Fai Cgil Palermo Enza Pisa che porta avanti la mobilitazione di migliaia di operai forestali palermitani che attendono la stabilizzazione promessa e la riforma del settore forestale.



Domani ore 10 la manifestazione unitaria indetta dalle segreterie regionali di Flai Cgil Fai Cisl Uila Uil davanti alla presidenza della Regione. Dalla provincia palermitana è prevista una partecipazione massiccia, con più di 8 pullman organizzati per raggiungere piazza Indipendenza.



“I lavoratori, precari da una vita intera, attendono maggiore stabilità occupazionale. E sollecitiamo gli interventi sul territorio, contro il dissesto, la desertificazione e per una migliore gestione dei boschi – aggiunge Enza Pisa – Non si fanno più interventi di piantumazione e di pulitura post incendi. Chiediamo che con la riforma si intervenga su questi aspetti perchè i lavoratori crescano in una visione diversa di politica ambientale, improntata sulla cura del territorio. La legge di riordino del settore forestale torni nell’agenda politica”.



“Siamo stati illusi, sono stati illusi i lavoratori, che la legge sarebbe stata arrivata nelle stanze giuste, in giunta e poi in parlamento. E invece, non solo il percorso non è stato attivato ma sono venute meno le risorse che in prima istanza erano state garantite – prosegue la segretaria Flai Cgil Palermo Enza Pisa – Il settore merita rispetto, deve essere trattato con dignità. La politica deve assumere l’impegno a mantenere le promesse fatte a tutti durante la campagna elettorale. Nei prossimi mesi, la Regione avrà altre risorse dalle entrate tributarie: è il momento i cui la politica può rimediare agli errori fatti e prevedere la copertura finanziaria per l’aumento delle giornate a tutti i lavoratori e per portare a termine l’iter della legge di riordino del settore”.

[forestali manifestazione.jpg]



