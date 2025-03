Oggi in aula approda, per essere votato, un importante disegno di legge che disciplina il noleggio con conducente e il trasporto pubblico locale esitato dalla IV commissione di cui sono componente.

Nel corso della discussione in commissione, il disegno di legge originario ha subito numerose modifiche, frutto anzitutto di una interlocuzione tra i Gruppi parlamentari e il Governo, ma anche di un confronto con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e con le associazioni di categoria. Le disposizioni approvate rappresentano, dunque, l’esito di un percorso di approfondimento e di una condivisione trasversale.





L’articolo 1 disciplina in maniera dettagliata il noleggio con conducente con lo scopo di garantire un efficiente servizio nei confronti del cliente, ma anche assicurare le più complete procedure per i lavoratori autorizzati a svolgere tale servizio.

L’articolo 2 stabilisce che i contributi per il trasporto pubblico locale, a valere sulle risorse già stanziate per l’annualità 2025, sono garantiti per l’intero esercizio finanziario ai Comuni beneficiari che hanno avviato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale entro la fine dell’anno.





Ed infine l’articolo 3 estende a nove mesi la possibilità di utilizzo, da parte dei Comuni, di bus scoperti con lo scopo di destagionalizzare i flussi e l’arrivo dei turisti, in particolare verso i principali siti di interesse artistico e culturale della Sicilia.

Norme che andranno a colmare alcuni vuoti legislativi che non sono sfuggiti ai componenti della commissione che con il proficuo lavoro di tutti ha permesso di trovare le migliori soluzioni.

Così in una nota il commento del deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia.

