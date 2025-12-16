Una mattinata di festa, sorrisi e solidarietà ha illuminato l’Ospedale dei Bambini G. Di Cristina di Palermo in occasione della seconda edizione di “Mano nella mano con Babbo Natale”, iniziativa organizzata dall’associazione Lilli Lorusso – Mano nella Mano ODV, con il coordinamento di LAMB Eventi, segreteria organizzativa dell’evento.

Lunedì 15 dicembre, a partire dalle 10:30, volontari e operatori dell’associazione hanno animato i reparti pediatrici, trasformandoli in un vero e proprio spazio di gioco e allegria. Tra regali, attività e momenti di svago, i piccoli pazienti e le loro famiglie hanno vissuto attimi di serenità, ricevendo un messaggio di speranza e vicinanza.





“La nostra missione è donare un momento di serenità per i bambini e le loro famiglie – ha dichiarato il dottor Giovanni Alberti, presidente dell’associazione –. È fondamentale ricordare loro che non sono soli, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la solitudine può pesare ancora di più”.

Oltre all’attenzione verso i bambini, l’iniziativa ha voluto rendere omaggio anche agli operatori sanitari, riconoscendo l’impegno quotidiano degli infermieri e dei medici che assistono i piccoli pazienti con dedizione. Un sorteggio dedicato alle famiglie ha aggiunto un ulteriore tocco di sorpresa e partecipazione alla mattinata.





Sponsor e partner dell’iniziativa benefica:

Energetica Pharma; Artigrafiche Abbate; Codenex; Re Home; Acquore GS Impianti; Infostudio; Cartoleria Arnone; Dr Alberti; Fiasconaro; Mago Pallino e Mago Birillo – Genio della Lampada; LAMB Eventi; Yellow Comunicazione.

L’associazione Lilli Lorusso – Mano nella Mano

L’associazione Lilli Lorusso – Mano nella Mano ODV nasce per ricordare la figura di Lilli Lorusso, moglie del dottor Alberti, nota per la sua generosità e dedizione verso i più fragili, e per portare avanti progetti di solidarietà sociale e sanitaria in suo nome. Tra gli obiettivi principali vi sono il sostegno ai bambini, alle donne e alle persone in difficoltà, la promozione di iniziative di prevenzione e assistenza, nonché la realizzazione di eventi medico‑scientifici aperti alla comunità.

L’associazione promuove anche il progetto “Visita sospesa mano nella mano”, pensato per offrire prestazioni sanitarie gratuite alle fasce più vulnerabili grazie alla partecipazione di professionisti volontari e a donazioni di cittadini e partner.

Come sostenere l’Associazione

Chi desidera sostenere le attività dell’associazione può effettuare una donazione tramite bonifico sul conto corrente dedicato: IBAN IT96F0306909606100000192682 – Associazione Lilli Lorusso ‘Mano nella Mano’ ODV. Per ulteriori informazioni e dettagli su come contribuire, è possibile visitare il sito lillilorusso.org

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.