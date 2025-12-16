Primo incontro di ‘Io Resto’ sui trasporti: una Fondazione dei cittadini per risolvere i gap infrastrutturali.

Nella serata di ieri, il Comitato Io Resto ha tenuto il suo primo incontro pubblico, trasmesso via social sulla pagina facebook Io Resto. All’incontro hanno partecipato esponenti di molti partiti dell’area liberale e socialdemocratica.

L’iniziativa, sostenuta dal Movimento Mec, ha riunito Pld, Azione, Italia Viva, PLI, Casa Riformista, Socialdemocrazia Sd hanno dato vita a un dibattito che riunisce l’anima liberale e socialdemocratica siciliana.

Con gli interventi, in diretta o per iscritto, attraverso i social, si sono avvicendati Claudio Melchiorre, David Bonaventura, Pippo Ferrante, Fabrizio Micari, Carmelo Finocchiaro, Saverio Cettina Bonaffini, Stefano Cristaldi, Nunzio Meli. Saverio Russo.





L’incontro, come ha anche voluto sottolineare Fabrizio Micari già rettore dell’Ateneo di Palermo, ha stigmatizzato la cattiva gestione e la mancanza di programmazione per la gestione e la costruzione delle infrastrutture.

Inoltre, la gestione della crisi dei trasporti è affidata al sistema degli sconti o dell’improvvisazione dei trenini occasionali, con spese abnormi.

Il Comitato Io Resto ha proposto la creazione di un ente costituito direttamente dai cittadini per interrompere la lunga stagione degli sprechi e competere nella gestione dei servizi attuali costosissimi e anche inefficienti, per renderli efficienti, efficaci, profittevoli.

L’incontro sarà reso fruibile anche su Youtube nel canale Io Resto.

