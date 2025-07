“Con il Consiglio dei Ministri del 22 luglio è stata confermata l’operatività del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari. Un’ottima notizia che conferma l’attenzione del governo Meloni per i territori. I tribunali insulari, infatti, sono presidi fondamentali per i cittadini e il loro mantenimento unito alla notizia di ulteriori risorse per magistrati e amministrativi delinea un impegno concreto dell’esecutivo in tema di giustizia. Ringrazio il sottosegretario Delmastro per il suo incessante impegno”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Carmela Bucalo.

