Continua la stagione di Teatroimpulso con lo spettacolo “Mari/age”, che andrà in scena al Teatroimpulso di via Giovanni Gentile a Catania da giovedì 3 a domenica 6 aprile. Tratto da “Santa Samantha Vs. Sciagura in tre mosse” di Rosario Palazzolo, Mario Guarneri mette in scena a Teatroimpulso lo spettacolo: “Mari/age”.

A Samantha, fin da bambina, vengono attribuiti poteri taumaturgici. Capace di guarire i malati che le toccano la stessa parte del corpo che provoca loro sofferenza. Le cugine Rita e Fatima la sfruttano approfittando degli istinti erotici e delle superstizioni religiose di uomini e donne che si recano agli incontri di “rivelazione” dove Samantha, ribattezzata Maria come se fosse la Madonna, compie i suoi miracoli. A Samantha, per conservare la sua aura da santa, viene negata la vita. Solo sua madre e Pomara, il suo professore di matematica, tentano invano di sottrarla a questa schiavitù psicologica.





Ma oggi, per far tacere le voci che accusano le cugine di circonvenzione di incapace, Samantha/Maria si sposa con Girolomo e voi siete invitati ai festeggiamenti di nozze. In scena ci saranno: Irene Alì, Claudia Cascio, Dalila Di Costa, Alessandra Saitta e Rosario Santangelo. Con il supporto di: Santo Consolo, Antonina Motta, Sonia Spina e Claudia Tomasi.

Lo spettacolo si terrà a Teatroimpulso in via Giovanni Gentile, 29 a Catania dal 3 al 6 aprile, dal giovedì al sabato alle ore 20:30 e domenica alle ore 19:00.

L’ingresso è di € 15,00. Si consiglia la prenotazione tramite WhatsApp al 349.4002700.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.