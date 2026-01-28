Maria Russo, presidente del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, ha formalizzato il suo ingresso in Fratelli d’Italia.

A darne notizia è il deputato regionale Giuseppe Zitelli.

“È un piacere accogliere nel nostro gruppo Maria Russo – afferma – che, con la sua esperienza e le sue doti umane e politiche, rappresenta un valore aggiunto per il partito”.

‘FdI – prosegue – cresce perché sa dialogare con i cittadini e recepire le istanze della comunità: l’adesione di Maria Russo ne testimonia il radicamento crescente nella provincia di Catania”.



“Un partito – sottolinea Giuseppe Zitelli – sempre più dinamico e attrattivo, che gli amministratori locali e non solo considerano la realtà politica più idonea per contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio”.

“Nel comunicare la mia adesione a Fratelli d’Italia con l’onorevole Giuseppe Zitelli, l’eurodeputato Ruggero Razza e il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci – dichiara Maria Russo – mi pervade un sentimento di gioia e con il cuore carico di aspettative intraprendo questo nuovo cammino, sempre a servizio di Santa Maria di Licodia, luogo dove sono nata e per il quale mi spendo ogni giorno”.

“In questa nuova avventura – aggiunge – ritrovo come compagni di viaggio gli amici del gruppo Fratelli d’Italia di Santa Maria di Licodia con cui, sono certa, lavorerò in sinergia e con grande impegno”.



“Desidero ringraziare, infine – conclude – la DC di Santa Maria di Licodia con cui ho condiviso un’esperienza ricca e fruttuosa”.

Parole di soddisfazione anche da parte di Alberto Cardillo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

“Sono felice di dare il benvenuto a Maria Russo nella nostra comunità umana e politica – dichiara – e sono convinto che insieme lavoreremo in piena sintonia per portare avanti le istanze di maggiore interesse per i nostri territori”.

Luogo: SANTA MARIA DI LICODIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.