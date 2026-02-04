Il coordinatore provinciale dell’Unione di Centro a Trapani, On. Francesco Regina, e il coordinatore regionale dell’Unione di Centro in Sicilia, l’ On. Decio Terrana, esprimono piena condivisione delle considerazioni espresse dall’On. Gianfranco Miccichè in merito alle prossime elezioni amministrative di Marsala.

“Riteniamo – dichiarano Regina e Terrana – che l’appello a un confronto aperto, rispettoso e inclusivo tra tutte le forze politiche che si riconoscono nel centrodestra rappresenti un passaggio necessario e responsabile. È fondamentale valorizzare il contributo di tutti gli attori presenti sul territorio, evitando iniziative unilaterali che rischierebbero di indebolire il percorso comune”.





“L’obiettivo , proseguono, deve essere quello di giungere a una candidatura condivisa e autorevole, capace di interpretare le reali esigenze della comunità marsalese e di costruire un progetto politico serio, credibile e radicato nel territorio, anche alla luce della rilevanza regionale che il voto di Marsala riveste”.

“L’Unione di Centro – concludono Regina e Terrana – è convinta che solo attraverso l’unità, il dialogo leale e il senso di responsabilità si possa offrire alla città una proposta di governo solida, competente e realmente rappresentativa delle diverse sensibilità del centrodestra”.

Luogo: MARSALA, TRAPANI, SICILIA

