Una giovane compagnia messinese è la protagonista del nuovo appuntamento della Stagione Teatrale ai Magazzini del Sale organizzata dal Teatro dei Naviganti. Sabato 15 febbraio alle ore 21,00 e domenica 16 febbraio alle ore 18,30 la compagnia Il teatro delle Perle di Vetro presenta “Marta, tra le stelle” di e con Margherita Frisone; la Frisone è anche regista associata, mentre la regia è di Alessandra Borgosano.





Marta è un’ attrice di 29 anni che ha sempre immaginato la vita perfetta, spesso ripetendola nella realtà come se fosse vera. Interpretando se stessa in un futuro ipotetico, Marta parla da sola e spesso pensa troppo. A causa di problemi economici decide di fare un colloquio di lavoro in un call center. Il colloquio non va esattamente come previsto, portandola a profonde riflessioni su se stessa, sulla società moderna e sul potere, a volte opprimente, dell’immaginazione. “Questo lavoro”, dice Margherita Frisone “è cominciato da un flusso di coscienza fatto di riflessioni sulla vita, sulla nostra incapacità di sentirci completi e accettare che niente è esattamente come lo vorremmo”





Dopo varie fasi di lavoro l’attrice/autrice ha iniziato a cercare testimonianze che parlassero del reale ambiente lavorativo dei call center e, più in generale, delle più assurde domande che gli intervistati si sono sentiti rivolgere ad un colloquio di lavoro. Questo studio ha fornito tantissimo materiale che ha dato la possibilità di affrontare tematiche sociali importanti mantenendo però un clima di comicità.





Perché la risata, a volte, è l’unica arma che ci rimane, insieme all’immaginazione. L’immaginazione sarà infatti centrale nello spettacolo, esattamente quanto la realtà. Giochi di luci e suoni permetteranno di far entrare lo spettatore direttamente nei pensieri di Marta, trovandola alle prese con il continuo e a volte estenuante cammino verso la comprensione e la costruzione di se.

È necessaria la prenotazione (preferibilmente tramite messaggio whatsapp) al 339 5035152

Biglietto intero € 12,00. Ridotto (under 35) € 10,00.

Magazzini del Sale, via del Santo 67 -Messina.

Luogo: magazzini del sale, via del santo 67, 67

Data Inizio: 15/02/2025

Data Fine: 16/02/2025

Ora: 21:00

Artista: Il teatro delle Perle di Vetro

Prezzo: 12.00

