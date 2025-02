Si chiama “Ancora non sono pronta” lo spettacolo di debutto dell’attrice romana Angelica Massera, che si presenterà per la prima volta a teatro con uno show in cui mostrerà le sue grandi doti al pubblico siciliano. Imitatrice, attrice e comica, la Massera arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e alla RB Spettacoli di Riccardo Bianciotti. ‘Ancora non sono pronta’ è un cammino schietto e brillante attraverso le sue esperienze, in un mondo che la sfida costantemente ad essere pronta come figlia, moglie, mamma, donna e content creator, ma sempre per gli altri. Lo spettacolo è previsto giovedì 17 aprile al teatro al Massimo di Palermo e venerdì 18 Aprile al teatro Abc a Catania. Inizio ore 21:30. “Ma davvero dobbiamo aspettare l’ok di qualcuno per fare qualcosa?” Con i suoi scketch, le sue parodie e i suoi racconti, Ancora non sono pronta, con la presenza straordinaria di Marco Todisco, “è un inno alla scoperta di sé e dello spirito che ti porta a superare le etichette, diventando magicamente ‘non pronta per il mondo’, ma perfettamente pronta per se stessa”.





La produzione e la distribuzione sono a cura di RB Spettacoli, la regia è di Paolo Uzzi. Sul palco con Angelica Massera anche l’attore romano Marco Todisco. I biglietti sono già disponibili e potranno essere acquistati su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.





Chi è Angelica Massera

Angelica Massera è nata a Roma il 23 ottobre 1985. Inizia la sua carriera come modella. Ha debuttato in televisione da giovanissima con Pippo Baudo, nel 2005, in Sabato Italiano. Da allora ha lavorato con maestri dello spettacolo italiano tra i quali spiccano Paolo Bonolis, Alessandro Genovese, Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani. Ha studiato recitazione con Saverio Deodato Dionisio. Deve il suo successo anche al suo ruolo di mamma e alla scelta di condividere con il grande pubblico social le difficoltà di un neo genitore. Ha anche scritto un libro dal titolo ‘Un figlio è poco e due sono troppi’. Ha lavorato anche nel cast di ‘Striscia La Notizia’ imitando il ministro Lucia Azzolina e con Stefano De Martino in ‘Stasera tutto è possibile’. Nel 2019 ha vinto il Premio Charlot come miglior personaggio femminile del web. “Ancora non sono Pronta” segna il suo debutto a teatro.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.