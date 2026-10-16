Sono iniziati a Mascali i lavori di pulizia e manutenzione delle aree adibite a parcheggio antistanti i cimiteri di via Cutrazzo e Puntalazzo.

Gli interventi prevedono lo sfalcio dell’erba, la rimozione di rovi e sabbia vulcanica, la potatura degli alberi e il taglio dei rami, con l’obiettivo di migliorare il decoro e rendere più agevole l’accesso alle strutture cimiteriali.

«Pur nella ristrettezza delle risorse comunali, ci stiamo impegnando per dare dignità a un luogo sacro e ai defunti», ha dichiarato il sindaco Salvo Gullotta.

All’avvio dei lavori erano presenti i consiglieri comunali Erika Russo, Miriana Grasso ed Emanuele Nigrì, insieme agli assessori Adele Finocchiaro e Rosario Mangano, quest’ultimo con delega ai Servizi cimiteriali.





La ditta incaricata completerà le operazioni nei prossimi giorni. Parallelamente, l’amministrazione comunale ha portato avanti le attività di pulizia dei vialetti interni dei cimiteri, con il contributo degli operatori dei PUC, che hanno provveduto a rimuovere erbacce e sabbia vulcanica.

L’assessore Mangano ha ringraziato per la collaborazione l’assessore all’Ecologia Melania Le Mura e gli operatori coinvolti, coordinati nell’ambito dei progetti di utilità collettiva con il supporto e il coordinamento della vicepresidente del Consiglio comunale Ilaria Barbarino.

Tra gli interventi programmati figura anche il ripristino dell’impianto idrico nelle diverse aree dei camposanti, per ridurre i disagi agli utenti e migliorare la fruibilità dei servizi.

L’obiettivo dell’amministrazione è proseguire nelle attività di manutenzione, garantendo maggiore cura, decoro e accessibilità ai luoghi della memoria cittadina.

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