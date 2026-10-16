Nel cuore di Caltanissetta, sotto il Monastero di Santa Chiara, si trova un angolo di natura che trasmette una profonda energia. Il Parco “Sotto il Monastero” nasce con l’intento di far rivivere l’armonia della creazione: dagli alberi, dai fiori mediterranei, dalle pietre che formano i terrazzamenti, fino alla sorgente che costituisce il fulcro di un piccolo teatro naturale. Un luogo dove ogni visitatore può sentirsi parte di un’esperienza unica e coinvolgente, tra la bellezza e la serenità che questo ambiente offre.

In occasione dell’VIII centenario del “Cantico delle creature” di San Francesco, il parco si propone come spazio di riflessione e contemplazione. Il Parco è un invito a rallentare, assaporando il silenzio e la bellezza del creato, attraverso un cammino che stimola i sensi e nutre l’anima.





Un olmo centenario veglia su questo angolo di paradiso, circondato da mandorli, meli e ulivi secolari. Il Parco ospita una grande varietà di flora e fauna, con alberi di alloro, rosmarino, lavanda, e numerosi uccelli che popolano l’area, creando una sinfonia naturale.

“Sotto il Monastero” è il luogo ideale per chi cerca una connessione profonda con la natura, un’esperienza di pace e contemplazione, dove ogni passo è una scoperta della bellezza e della spiritualità che ci circondano.

Sabato 17 e domenica 18 nel parco Sotto il Monastero “Saraceno di Sicilia” intreccia le voci dei poeti e il mondo dei carusi con le storie dei ragazzi che oggi attraversano il mare. In scena Josephine Giadone, nel ruolo di Cloto, e il coro delle Parche; lo spettacolo è dedicato ad Adnan Siddique, simbolo della lotta al caporalato. L’iniziativa è inserita all’interno del circuito della Fondazione “Le Vie dei Tesori”, giunta alla sua X edizione.

Luogo: CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

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