Meraki Testa dell’Acqua inaugura la stagione invernale tra musica, poesia e immaginazione

Domenica 18 ottobre, a Meraki Testa dell’Acqua (Noto), una perfomance speciale con Gianluca Vigone, Davide Di Rosolini e Maurizio Di Stefano.

Dopo una ricca estate di appuntamenti e un settembre animato da diverse residenze artistiche internazionali, Meraki Testa dell’Acqua si prepara a inaugurare la stagione invernale con un progetto musicale proposto dall’amico e musicista Davide Di Rosolini.

Domenica 18 ottobre, gli spazi di Meraki ospiteranno Gianluca Vigone, accompagnato da Davide Di Rosolini alla chitarra e Maurizio Di Stefano al basso, per una serata che intreccia musica, poesia e immaginazione senza freni.





Cantautore visionario, Gianluca Vigone torna sul palco con la sua inconfondibile combinazione di ironia e delicatezza, dando voce a Orsetti, Ippopiccioni, Zattere, Balene e Bicchieri galleggianti. Un universo poetico e surreale che prende forma attraverso canzoni, personaggi improbabili e fantasie marine, accompagnato da due musicisti che arricchiscono il viaggio con le loro sonorità.

Il programma

Domenica 18 ottobre 2026

Meraki Testa dell’Acqua – Noto

Ore 20:00 – Apertura

Ore 21:00 – Concerto dal vivo

Sarà possibile utilizzare il barbecue per chi desidera grigliare qualcosa prima del concerto. Il pubblico è benvenuto già dal tardo pomeriggio per condividere un po’ di tempo insieme prima della musica.

Attenzione: la capienza della saletta interna è limitata. Si consiglia quindi di arrivare presto.





Meraki, anche durante l’inverno

Il concerto inaugura una nuova stagione di attività che continuerà ad animare Meraki Testa dell’Acqua anche nei mesi più freddi, mantenendo vivo il dialogo tra cultura, creatività e comunità.

Tra gli appuntamenti regolari in programma:

Meraki Shorts, la serata mensile dedicata al cinema breve e alla scoperta di nuovi sguardi e linguaggi cinematografici.

Meraki Atelier, un pomeriggio al mese dedicato alle pratiche creative, aperto a tutti, indipendentemente dall’esperienza e dal livello di partenza.

Merkatu, il mercato mensile di Testa dell’Acqua, che riunisce produttori locali, artigiani, creativi e comunità intorno alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

Meraki continua così il suo percorso come spazio culturale indipendente e luogo d’incontro nelle campagne degli Iblei: un contenitore aperto alla musica, alle arti, alla sperimentazione e alle relazioni, dove i progetti nascono anche dalla collaborazione e dalle idee condivise.

Domenica 18 ottobre si riparte dalla musica, con la voglia di ritrovarsi e continuare a immaginare insieme.

Informazioni:

Meraki Testa dell’Acqua – Noto (SR)

Domenica 18 ottobre 2026

Apertura ore 20:00 | Concerto ore 21:00

Capienza interna limitata.

Ingresso a donazione (obbligatoria la tessera associativa / euro 5 annuali)

Luogo: Testa Dell’Acqua, Sicilia, Italy, Testa Dell’Acqua, Sicilia, Italy, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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