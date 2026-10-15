La cultura torna protagonista a Mascali con il secondo weekend di ‘Mascali d’Autunno 2026 – La Contea dei libri’, in programma venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre in piazza Dante. Dopo il successo del primo fine settimana, la manifestazione prosegue con un nuovo calendario di appuntamenti che intreccia libri, musica, sapori e tradizioni, trasformando il cuore della città in un luogo di incontro e partecipazione. L’iniziativa rientra nel progetto ‘La Contea della Cultura – Mare, Memoria e Identità Siciliana tra Etna e Jonio’, promosso dal Comune di Mascali con il supporto dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Il programma letterario prenderà il via venerdì 16 ottobre alle 17.30 con la presentazione del volume ‘La politica al tempo del declino dei partiti’, dell’on. Salvo Andò, già ministro della Repubblica, che dialogherà con Alberto Cardillo e Rosario Sorace.





Sabato 17 ottobre, sempre alle 17.30, sarà la volta di ‘La bambina di nome Etna’, di Marinella Fiume, con Rosario Sorace e le letture di Miranda Grasso. Domenica 18 ottobre, il ciclo di incontri si concluderà con la presentazione di ‘Frammenti per la Sicilia’, di Franco Garufi, in dialogo con Alberto Cardillo e Rosario Sorace. “Con il secondo weekend di ‘Mascali d’Autunno’ proseguiamo il percorso avviato con ‘La Contea della Cultura’, puntando su una proposta che mette insieme letteratura, musica, enogastronomia e tradizioni – dichiara il sindaco Salvo Gullotta – Vogliamo che piazza Dante continui a essere un luogo vivo, capace di richiamare cittadini e visitatori e di offrire nuove opportunità di incontro e valorizzazione del territorio. La cultura è anche uno strumento per sostenere la vitalità della città e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici”.





Accanto alla letteratura, ogni sera dalle ore 19 piazza Dante ospiterà ‘Jazz & Assaggi’, il percorso che unisce musica dal vivo e degustazioni di prodotti del territorio. Venerdì si esibiranno Manuela Ciunna e Marco Genovese, sabato saranno protagonisti l’Urban Soul Collective e, subito dopo, un dj set con musica swing fino a tarda sera, mentre domenica chiuderà il programma l’Amato Jazz Trio. Il fine settimana sarà arricchito da degustazioni, mercatini, specialità gastronomiche, prodotti tipici e artigianato siciliano, con la partecipazione delle cantine partner La Contea e La Gelsomina. “Abbiamo costruito un programma che mette al centro i libri e gli autori, ma che si apre anche alla musica, ai sapori e alle espressioni della creatività siciliana – aggiunge l’assessore alla Cultura e all’Identità Mascalesi, Adele Finocchiaro – L’obiettivo è offrire un’esperienza accessibile e coinvolgente, capace di avvicinare pubblici diversi e di raccontare l’identità del nostro territorio attraverso linguaggi differenti”.





Spazio anche all’intrattenimento dedicato alle famiglie e ai più piccoli, con ospiti ispirati ai personaggi delle fiabe Disney, per rendere la manifestazione un’occasione di svago e condivisione per tutte le età. “Con questo secondo weekend vogliamo dare continuità a un progetto che unisce cultura, intrattenimento e promozione del territorio – dichiara il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alberto Cardillo – I libri saranno ancora il filo conduttore di tre giornate in cui la musica jazz, le degustazioni e l’artigianato siciliano contribuiranno ad animare piazza Dante e a valorizzare le nostre eccellenze, creando nuove occasioni di partecipazione e attrattività per Mascali”.

Luogo: MASCALI, CATANIA, SICILIA

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