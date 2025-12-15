La Giunta comunale guidata dal Sindaco Luigi Messina ha approvato con propria delibera, un importante contributo destinato alla mensa scolastica per l’anno 2025.

L’atto di indirizzo stabilisce i criteri per l’erogazione delle somme finalizzate a ridurre le spese sostenute dalle famiglie per la mensa presso la scuola primaria statale per l’anno scolastico 2025-2026. La somma impegnata ammonta a 9.742,62 euro e deriva dai fondi del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Queste risorse sono vincolate e potranno essere utilizzate esclusivamente per il servizio mensa.





L’Amministrazione ha scelto di utilizzare tali risorse ricorrendo all’erogazione di un contributo economico diretto per l’abbattimento della spesa. I beneficiari saranno: le famiglie di bambini residenti a Mascali iscritti e frequentanti la scuola primaria pubblica.

L’obiettivo primario è soddisfare i bisogni emergenti nella fascia di popolazione che presenta maggiore fragilità sociale, garantendo un accesso equo e sostenibile al servizio mensa.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Veronica Musumeci, ha commentato positivamente l’iniziativa, sottolineando “l’attenzione dell’Amministrazione verso il diritto allo studio e il sostegno alle famiglie più vulnerabili”.

