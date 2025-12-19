Una chiesa Madre San Leonardo Abate gremita ha fatto da cornice a un appuntamento di altissimo spessore civico e istituzionale. Protagonista dell’evento “Scintille di Legalità” è stato Pietro Grasso, già presidente del Senato e figura iconica della lotta alla mafia, che ha offerto alla comunità mascalese una profonda riflessione sui temi della legalità e della cittadinanza attiva. L’incontro moderato dalla giornalista Angela Di Francisca, non è stato solo una lezione teorica sul rispetto delle regole, ma un racconto intimo e potente di un uomo che ha dedicato la propria vita allo Stato. Pietro Grasso si è raccontato a cuore aperto, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera.





Partendo dagli anni in prima linea nel contrasto a Cosa Nostra, il passaggio alla presidenza del Senato e l’impegno politico. E il costante dialogo con la società civile per seminare i valori della giustizia tra le nuove generazioni. L’obiettivo della serata è stato quello di sensibilizzare i partecipanti sulla costruzione di una società più equa, dove il rispetto delle norme non sia percepito come un obbligo, ma come la base della libertà collettiva.





Ad accogliere e affiancare l’ospite d’onore è stata l’intera Amministrazione Comunale, che ha promosso con forza l’iniziativa: il sindaco Luigi Messina, il vice sindaco Veronica Musumeci, l’assessore alla Cultura Valentina Gullotta e il parroco don Giovanni Natale Marino.

L’Amministrazione ha espresso un sentito ringraziamento a Don Giovanni Natale Marino per aver ospitato l’evento in un luogo così simbolico per la cittadinanza e, naturalmente, al Presidente Grasso per la generosità con cui ha condiviso la propria esperienza umana e professionale.

L’evento si è concluso con un forte richiamo alla responsabilità individuale. “Scintille di legalità” non è stato solo il titolo di una conferenza, ma l’auspicio che l’esempio di figure come Grasso possa accendere una coscienza civica sempre più forte nel territorio jonico.

