Un appuntamento di grande spessore civico e istituzionale è in programma per domani sera a Mascali. L’ex Presidente del Senato e figura simbolo della lotta alla mafia, Pietro Grasso, terrà una conferenza incentrata sui temi della legalità e della cittadinanza attiva.

L’evento, intitolato “Scintille di Legalità”, si svolgerà domani alle ore 19 nella suggestiva cornice della Chiesa Madre San Leonardo Abate. L’obiettivo è offrire un momento di profonda sensibilizzazione sull’importanza del rispetto delle regole e della costruzione di una società più equa. Ad affiancare l’ospite d’onore dell’incontro il sindaco Luigi Messina, il vice sindaco Veronica Musumeci, l’assessore alla Cultura, Valentina Gullotta e il parroco Giovanni Natale Marino.

