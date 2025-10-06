Le vite di Livia, Marina e Andreina e lo scorrere del tempo tra passato, presente e futuro, sono il cuore pulsante della nuova opera letteraria di Serena Lao “Mater Matrioska”, trilogia narrativa edita da Fondazione Thule Cultura.

La scrittrice, cantastorie, attrice, poetessa e cantautrice palermitana Serena Lao, in questo libro, crea un legame tra le tre protagoniste che, apparentemente, non hanno nulla in comune, ma che idealmente l’Autrice vede come sue amiche con le quali dialoga, si confronta, ascolta gli sfoghi e talvolta litiga, poichè la vita è fatta di tutto ciò.

E quando c’è empatia, ci si immedisima nelle emozioni altrui, gioiendo o soffrendo.





“Le loro vicende mi hanno coinvolto in maniera totalizzante come solo chi scrive può comprendere – spiega Serena Lao -. In ognuna di queste storie c’è parte della mia vita, ogni personaggio nasconde tra le sue pieghe un pezzetto di me e del mio percorso esistenziale”.

La prefazione di Mater Matrioska è di Maria Patrizia Allotta, e la postfazione di Antonio Saccà, la foto di copertina è di Magia, progetto grafico di Giovanni Azzaretto.

Il volume, che è uscito lo scorso agosto 2025, è disponibile sul sito Feltrinelli e nelle altre piattaforme on line. Di prossima presentazione, Mater Matrioska, è la settima opera letteraria dell’Autrice, e a breve verrà data comunicazione del luogo e della data dell’evento.

