Melchiorre: Catania, il problema della sicurezza può costare diecimila posti di lavoro.

Non bastavano l’emergenza occupazione, i ritardi infrastrutturali, l’incapacità gestionale di molte aree strategiche. Oggi a Catania esplode anche con evidenza un problema di sicurezza che c’è sempre stato ma che a lungo è stato negato.

Claudio Melchiorre, componente della segreteria nazionale di Socialdemocrazia Sd chiarisce: “Tutte le manchevolezze della città sono concause per il clima da far west che è stato scoperto solo oggi, dopo che è scappato il morto, ma con continue sparatorie negli ultimi giorni. Ma la tendenza criminale nella città è antica. Va fermata.”

Chiederò ai compagni ed amici di Socialdemocrazia Sd di Catania di mobilitarsi per rifiutare ulteriori silenzi contro le troppe cose che non vanno in città e nella regione. “Abbiamo bisogno di una nuova ventata di partecipazione e rispetto della vita umana. Senza questa, anche quel poco di vitalità economica offerta dal settore turistico si perderà.”

L’esponente di Socialdemocrazia Sd valuta l’impatto devastante di queste notizie nel mondo. “Possiamo perdere fino al 30% del turismo faticosamente conquistato, grazie all’intolleranza verso i catanesi onesti e la tolleranza verso quelli disonesti. Se non mettiamo subito rimedio a questa stortura, il prossimo anno avremo altri diecimila catanesi senza lavoro e quindi altre diecimila famiglie povere.”





