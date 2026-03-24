La Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli, in collaborazione con il Comune di Melilli, inaugura la mostra “Verso la Misericordia. Personaggi e visioni dell’anima”. L’evento si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 11:00 presso l’Aula Consiliare del Palazzo Municipale di Melilli. L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.

Il programma

Il programma prevede i saluti istituzionali del Sindaco On. Giuseppe Carta, del Vicesindaco Cristina Elia e della Presidente del Consiglio Comunale Alessia Mangiafico. Seguiranno gli interventi di Rosario Cutrona, Presidente della Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli, e degli storici dell’arte e studiosi Giovanni Bonanno e Giuseppe Immè, Presidente di IN Melilli. Modererà i lavori Violante Valenti, curatrice della mostra.





Il percorso espositivo

La mostra presenta sette dipinti nel Settenario dell’Attesa — i sette giorni che precedono la Pasqua di Resurrezione — e include la prima esposizione assoluta dell’ultimo dipinto incompiuto del Maestro, “Verso la Misericordia”.

Le opere tracciano un itinerario narrativo e spirituale attraverso i temi della Misericordia, della Passione, della Croce, dell’attesa dello Spirito Santo, della Pace: personaggi in cammino tra Cielo e Terra, figure che attraversano la Bellezza per raggiungere l’Infinito.

Sei dei sette dipinti esposti fanno parte della Collezione d’Arte del Museo della Fondazione Pino Valenti da Melilli, di prossimo allestimento a Melilli.





Il contesto

L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione del patrimonio artistico del territorio promosso dalla Fondazione, con l’obiettivo di promuovere la figura di Pino Valenti — tra gli artisti più rappresentativi di Melilli — e rafforzare il legame tra comunità e identità culturale locale.

Informazioni

Data e orario: sabato 28 marzo 2026 – ore 11:00

Luogo: Aula Consiliare, Palazzo Municipale di Melilli

Ingresso: libero

Luogo: Piazza Crescimanno, MELILLI, SIRACUSA, SICILIA

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