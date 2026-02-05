Nella giornata del 03/02/2026 si è riunita la Commissione Elettorale delle elezioni RSU presso Caronte & Tourist di Messina, la Commissione ha confermato i risultati dello spoglio avvenuto il 26/01/2026. La lista di Confintesa è stata la lista più votata.



Questi i nominativi degli RSU Confintesa eletti:

1. Ursino Salvatore.

2. Surleti Giorgio.

3. Donato Giuseppe.

4. Casile Natale (primo dei non eletti, subentro in caso di decadenza di uno degli eletti)



“Sono contento e molto soddisfatto del grande successo ottenuto dai nostri canditati alle elezioni RSU presso la Caronte & Tourist di Messina, la nostra è stata la lista più votata in assoluto, stiamo raccogliendo i frutti di una attività e costante presso la C.& T., siamo stati premiati per la serietà e impegno finora profusi per i bene dei lavoratori della società, adesso i nostri RSU continueranno a svolgere il loro compito per tutelare i nostri iscritti e tutti i lavoratori della Caronte & Tourist”, così dichiara Salvatore Mercadante, Segretario Territoriale di Confintesa Messina.

