Mezz Gacano’s Jizz 5tet, ovvero cinque musicisti, per una formazione che sa sicuramente come sorprendere. Sono queste le premesse del live in programma venerdì 28 marzo alle 22,30 al PunkFunk di Palermo: il Record shop & Music Bar di via Napoli 10 accoglierà una dimensione fatta di Jazz, Rock ed Experimental, una sinergia di tradizione e voglia di sperimentare oltre i confini.

Mezz Gacano – dopo aver accompagnato, prima, per due concerti Richard Sinclair e, dopo, la restante parte degli ultimi Hatfield and the North, con parte della band (la metà, per l’esattezza) – ha deciso di fondare un progetto ambizioso, ispirato da Thelonius Monk, Charles Mingus, Steve Lacy, Roscoe Mitchell.





Il nome “Jizz” scelto da Andrea Chentrens (primo batterista) si rifà alla dichiarazione che proprio Monk rilasciò in una intervista degli anni ’60, in cui ammise che l’origine del nome Jazz deriva da una sorta di passato prossimo del verbo “jizz” (“eiaculare”). La band, prossima ad una seduta di registrazione in studio, è composta da Mezz Gacano (basso), Marco Cappelli (chitarra), Marco Ardizzone (Sax), Andrea Ardizzone (tromba) e Davide Pendino (batteria). Per scoprire fino a dove oseranno spingersi, non resta che esserci per il live di venerdì 28 marzo al PunkFunk. L’ingresso è gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop & Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 28/03/2025

Data Fine: 28/03/2025

Ora: 22:30

