Parte lunedì 6 ottobre alle 21,30 “Monday Night”, il primo late show italiano in diretta multisocial, ideato e condotto da Vincenzo Canzone dagli studi All Inclusive di Palermo. Lo show propone un nuovo modello di intrattenimento, combinando talk, musica, collegamenti live e interazione diretta con il pubblico, ispirandosi ai late show statunitensi di David Letterman e Jimmy Kimmel.

Ospite della prima puntata sarà la cantante Daria Biancardi, protagonista di un’intervista che vedrà Canzone adottare uno stile di conduzione diverso dalle esperienze precedenti in radio e tv, più diretto e dinamico con gli ospiti.





«Uno dei miei più grandi desideri era produrre una mia trasmissione e iniziare così una nuova fase della mia carriera, dedicata alla creazione di un format. Il talk show l’ho sempre fatto, ma questa volta il riferimento è il late show statunitense. Lo studio è stato creato appositamente e il programma va in diretta su più piattaforme, integrando televisione e social», spiega Canzone.

“Monday Night” andrà in onda ogni lunedì alle 21,30 sul canale YouTube @allinclusivetv2025, sui canali Twitch e Facebook IlMondayNight e sui profili personali di Vincenzo Canzone, permettendo al pubblico di seguire la trasmissione in tempo reale e interagire con conduttore e ospiti.

