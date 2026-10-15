In occasione del 400° Anniversario del Santissimo Crocifisso, la città di Monreale ha accolto la Coordinatrice della Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Elena Guerri Dall’Oro, intervenuta per inaugurare una delle manifestazioni ufficiale inserita nel programma dell’evento.

Accolta dal Sindaco Alberto Arcidiacono e dalle autorità locali, la Coordinatrice ha sottolineato l’importanza storica e spirituale della ricorrenza, evidenziando il valore identitario che tali celebrazioni rivestono per la comunità e per il patrimonio culturale italiano.





Nel corso della visita istituzionale, la Struttura di missione ha espresso grande apprezzamento per il circuito museale e la memoria storica della città. La visita al Complesso monumentale e al Chiostro è stata guidata dall’architetto Finella Badagliacca, mentre presso la storica Biblioteca “Santa Maria la Nuova” la dottoressa Guerri Dall’Oro è stata accompagnata dalla bibliotecaria Elisa Lo Coco alla scoperta dei rari manoscritti e incunaboli del Fondo Antico.

La giornata si è conclusa con l’inaugurazione della mostra e il concerto celebrativo “Arte storia e musica”, coordinato dalla RUP Mirella Bonomo con l’Ufficio Eventi alla presenza dell’Arcivescovo di Monreale Monsignor Gualtiero Isacchi, dell’Assessore Nadia Battaglia e del Dirigente Pietroantonio Bevilacqua.





“La presenza della Struttura di missione a Monreale per il quattrocentesimo anniversario del Santissimo Crocifisso – ha dichiarato il Sindaco Alberto Arcidiacono – conferma il valore universale del nostro patrimonio. Ringraziamo la dottoressa Guerri Dall’Oro per l’attenzione dimostrata verso la nostra città e le sue eccellenze.”

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