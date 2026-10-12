Appuntamento giovedì 15 ottobre alle 17.30 in cattedrale per la presentazione del libro “Per sempre fedele”, che ne racconta la vita

Si presenta giovedì 15 ottobre alle 17.30 all’interno del duomo di Monreale il libro dal titolo “Per sempre fedele” di Valentina Rigano e Marco D’Aleo, edito dal gruppo Iseni Editori, che racconta la storia del Capitano dei Carabinieri Mario D’Aleo, del suo impegno contro la mafia e del coraggio con cui ha scelto di servire la comunità per affermare i valori di giustizia e legalità.

La presentazione del libro, inserita all’interno della rassegna letteraria Storie di Crocifissi” in occasione del 400esimo anniversario del SS. Crocifisso di Monreale, ha per protagonista Mario D’Aleo, Capitano dei carabinieri a Monreale, che aveva 26 anni quando assunse il comando, nel 1980, ruolo che era stato del capitano Emanuele Basile. Dedicò anima e corpo alla ricerca degli assassini di Basile e nel combattere la guerra alla mafia, forte della collaborazione di tanti validi uom

Luogo: Duomo di Monreale, Piazza Guglielmo II

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